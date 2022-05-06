Gaziosmanpaşa'da matkap ile deldikleri kasadan 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldılar - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da matkap ile deldikleri kasadan 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldılar

06.05.2022 10:48
Gaziosmanpaşa'da matkap ile deldikleri kasadan 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldılar

Gaziosmanpaşa'da 5 hırsızın cep telefonu satılan dükkana girerek saat ve telefonları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da 5 hırsızın cep telefonu satılan dükkana girerek saat ve telefonları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkan sahibi Gökhan Belet, mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Olay, 8 Nisan gecesi Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. İddialara göre, şüpheliler gece saatlerinde cep telefonu dükkanının kepenklerini kumanda ile açıp içeri girdi. Şüpheliler dükkanda bulunan kasayı matkap ile delerek açmayı başardı. Kasanın içindeki saat ve telefonlara çalan şüpheliler kayıplara karıştı. Ertesi sabah dükkana gelen Gökhan Belet kasanın açık olduğunu gördü. Kasada cep telefonları ve saatlerin olmadığını fark eden Gökhan Belet, durumu polis ekiplerine haber verdi. Belet, olay yerinde incelemelerini yapan polis ekiplerinin 5 şüpheliden 2'sini yakaladığını söyledi.

"Yuvarlak demir parçaları buldum"

Olaydan 1 hafta sonra dükkanını açtığını söyleyen Belet, "1 hafta dükkan açmadım. Bir hafta sonra geldim. Temizlik yapayım, tekrar ayağa kalkayım, işimi gücüme bakayım dedim. Kasanın kapısı yine ardına kadar açıktı. Kasayı temizlik yaparken çevirdim. Yerde demir talaşları, yuvarlak demir parçaları buldum. Kasaya dikkatli bakınca iki tane delik olduğunu gördüm. Sonra kasacı çağırdım. Deliklerin fotoğraflarını çektim. Tekrar olay yeri incelemeye gittim. Bunlar var dedim" şeklinde konuştu.

"200 - 220 bin lira dolaylarında zararım var şu anda"

Zararının çok olduğunu söyleyen Belet, "Polisler iki tanesini yakalıyorlar. Bir gün sonra birisini serbest bırakıyorlar. İçeride olan Moldovyalıymış. Şimdi bize bilgi verilmiyorlar. Bunu niye bıraktın, görüntüdeki adam bu. Benim size verdiğim güvenlik kamerasındaki adam bu. Yakaladığınız adam bu. Niye serbest bırakılıyor? Benim burada 160 bin liralık telefonum gitti. Kasamın içinde saatlerim gitti. Ortalama 200 - 220 bin lira zararım var. Biri serbest bırakılmış. Diğer 3 kişi de firar. Diğer 3 kişiye de ulaşın. Bunlar buradan bu malı çaldı. Gitti başka bir yerde sattı. Atıyorum, 100 bin liraya sattılar. Aralarında bölüştüler. Bu adamların evlerinde 80 bin lira para bulunmuş" ifadelerini kullandı.

Dükkana giriş anları çevredeki kameralara yansıdı

Dükkanın çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde 5 şüphelinin farklı yerlerde dolaşıp etrafta keşif yaptığı görülüyor. 5 şüpheliden 2'si dükkanın önüne gelerek kepenkleri açıp içeri giriyor. Dükkandan aldıkları saat ve telefonları sırtlayıp kaçan 2 şüphelinin çıkış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor. Hırsızlardan diğer 2'sinin de kaçarak uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da matkap ile deldikleri kasadan 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldılar
Gaziosmanpaşa'da matkap ile deldikleri kasadan 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldılar

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Gaziosmanpaşa, Edirne, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da matkap ile deldikleri kasadan 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da matkap ile deldikleri kasadan 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldılar - Son Dakika
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