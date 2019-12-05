Son Dakika Haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS EKMEK TAŞIYAN KAMYONETE ÇARPTI: 3 YARALI
Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS EKMEK TAŞIYAN KAMYONETE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS EKMEK TAŞIYAN KAMYONETE ÇARPTI: 3 YARALI

6 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs ekmek taşıyan kamyonetle çarpıştı.

GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS EKMEK TAŞIYAN KAMYONETE ÇARPTI: 3 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs ekmek taşıyan kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 547/1 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Akdoğan Caddesi'nde giden içinde yolcu olmayan minibüs şoförü sokağa girmek için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs önce yol kenarındaki duvara ardından da seyir halindeki ekmek taşıyan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs park halindeki bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü ile kamyonette bulunan sürücü Hasan Teoman ve yanındaki Aruc Eyubos yaralandı.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Mehmet Kırkbaş "Yukarıdan aşağı minibüs geliyor. Kayıyor araba, önce ekmek arabasına vuruyor. Sonra duvara çarpıyor. Ekmek arabası da diğer duvara çarpıyor. Sonra park halindeki araba hasar görüyor. 3 kişi yaralandı." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Araçların çekici ile kaldırılması

- Polis ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığı röp


Gaziosmanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
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