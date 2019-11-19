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GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSE EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSE EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI* Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki bir minibüsün altına el yapımı patlayıcı(EYP) attı.

GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSE EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSE EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI

* Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki bir minibüsün altına el yapımı patlayıcı(EYP) attı. El yapımı patlayıcı madde büyük bir gürültüyle patlarken minibüste çıkan yangını polis söndürdü.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa'da park halinde bulunan bir minibüsün altına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce EYP atıldı. EYP'nin patlaması sonucunda minibüste küçük çaplı yangın çıktı. Olay, Karayolları Mahallesi 610 Sokak üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 BOZ 527 plakalı minibüsün altına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce EYP atıldı. EYP, büyük bir gürültüyle patlarken olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı. Patlama sebebiyle minibüste yangın çıktı. Gürültü üzerine uyanan vatandaşlar durumu polis bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, minibüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Sokak güvenlik şeridi içine alındı. Olay yeri inceleme polisleri, bir süre minibüs ve çevresinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Polisin çalışması

-Olay yerinden detaylar

-Patlayan maddelerin detayları

-Çevreden ve minibüsten detaylar

-Genel ve detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:53 Kaynak: DHA
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