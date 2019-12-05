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GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (1)
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:58 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İçinde yolcular olan minibüsle ekmek taşıyan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntüler
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