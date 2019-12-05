Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı (1) - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı (1)

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı.

Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı (1), System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İçinde yolcular olan minibüsle ekmek taşıyan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.


Gaziosmanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
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