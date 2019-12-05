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Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı (1)
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İçinde yolcular olan minibüsle ekmek taşıyan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
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