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Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı
7 saat önce
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (2) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (2) (aktüel)
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