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Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı
6 saat önce
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (3) (cep telefonu)
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (3) (cep telefonu)
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