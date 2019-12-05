Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (3) (cep telefonu)

GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (3) (cep telefonu)

Gaziosmanpaşa'da minibüsle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı; 3 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
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