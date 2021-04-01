GAZİOSMANPAŞA'DA MİRAS KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA MİRAS KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

01.04.2021 23:17
GAZİOSMANPAŞA'DA MİRAS KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da aile arasında çıkan miras kavgasında silahla vurulan 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da aile arasında çıkan miras kavgasında silahla vurulan 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay, Hürriyet Mahallesi 279 Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Özdemirel ile amcası Turan Özdemirel arasında miras sebebiyle tartışma çıktı. Turan Özdemirel, konuşmak için ağabeyi olan Ramazan Özdemirel'in evine geldi. Tartışma burada büyüyerek kavgaya dönüştü. 68 yaşındaki Turan Özdemirel yanında getirdiği silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ramazan Özdemirel(72) ile oğlu Kerim Özdemirel, torunları Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel yaralandı. Ateş açan Turan Özdemirel ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Özdemirel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Kerim Özdemirel'in hayati tehlikesinin devam ettiği, Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel'in ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı binada detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Ramazan, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA MİRAS KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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