Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
15 dakika önce
Fashion Week'te en konuşulan defile, modacı Hacere Orhan'ın yanıt duvaklı gelin defilesi oldu.
Fashion Week'te en konuşulan defile, modacı Hacere Orhan'ın yanıt duvaklı gelin defilesi oldu. Defilede Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Seviye İkbal Tulgar gibi tanınmış 25 model podyuma çıktı. Defilenin finalinde yangın teması işlendi. Yangın sebebiyle kaybolan ve yıkılan hayatlardan esinlenerek oluşturulan koleksiyonun final gelinliği ise yanık duvaklı gelindi. Yanık bir duvak ile sahneye çıkan Yağmur Ayaz izleyenlerce alkışlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:06
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