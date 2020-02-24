Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı - Son Dakika Magazin

Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı

15 dakika önce

Fashion Week'te en konuşulan defile, modacı Hacere Orhan'ın yanıt duvaklı gelin defilesi oldu.

Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı, System.String[]

Fashion Week'te en konuşulan defile, modacı Hacere Orhan'ın yanıt duvaklı gelin defilesi oldu. Defilede Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Seviye İkbal Tulgar gibi tanınmış 25 model podyuma çıktı. Defilenin finalinde yangın teması işlendi. Yangın sebebiyle kaybolan ve yıkılan hayatlardan esinlenerek oluşturulan koleksiyonun final gelinliği ise yanık duvaklı gelindi. Yanık bir duvak ile sahneye çıkan Yağmur Ayaz izleyenlerce alkışlandı.

Kartal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:06 
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