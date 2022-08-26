İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

26.08.2022 10:01
İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'da motosikletle geldikleri kuyumcuyu soyan 2 şüpheli, soygun sırasında 2 kişiyi de yaraladı.

GAZİOSMANPAŞA'da motosikletle geldikleri kuyumcuyu soyan 2 şüpheli, soygun sırasında 2 kişiyi de yaraladı. Şüphelilerden biri kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Soygun kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı

Mevlana Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında kuyumcu dükkanına motosikletle gelen iki şüpheliden biri, içeriye girip orada bulunan kişilere silah doğrulttu. Bir miktar altın çalan şüpheli, kaçarken ateş etti. Motosiklete binen şüpheli kaçmaya çalışırken çevrede bulunan esnaf tarafından yere düşürülerek yakalandı. Bu sırada diğer şüpheli motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kuyumcudan çalınan altınların miktarı henüz belirlenmedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kasklı 2 şüpheliden birinin kuyumcuya girdiği ve orada bulunanlara ateş ettiği, diğerinin ise altınları çantaya koyduğu görülüyor.

Görüntü dökümü:

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Soygunun güvenlik kamerası görüntüleri


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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