GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KUYUMCU SOYGUNU: 2 YARALI, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KUYUMCU SOYGUNU: 2 YARALI, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

24.08.2022 23:35
GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KUYUMCU SOYGUNU: 2 YARALI, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

GAZİOSMANPAŞA'da motosikletle gelen iki şüpheli kuyumcuyu soydu.

GAZİOSMANPAŞA'da motosikletle gelen iki şüpheli kuyumcuyu soydu. 2 kişiyi de yaralayan soygunculardan 1'i kaçarken çevrede bulunan esnaf tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle sokağa gelen iki şüpheliden 1'i kuyumcuya girerek içeridekilere silah doğrulttu. Bir miktar altın çalan şüpheli, kaçarken kuyumcuya ateş etti. Motosiklete binen şüpheli kaçarken çevrede bulunan esnaf tarafından yere düşürüldü. Bu esnada diğer şüpheli motosiklette binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kuyumcudan çalınan altınların miktarı henüz bilinmiyor.Olayın görgü şahidi İsmail Kıyıcak, "Balkonda otururken silah sesi duyduk. İlk başta çok önemsemedik ama ikinci silah sesi gelince camı açıp dışarı baktık. İki kişi vardı. Biri motosikletteydi biri de yerdeydi kuyumcuya doğru ateş etmeye başladılar. Kuyumcuda 3-4 kişi vardı. Biri dışarı çıktı. Sonra soyguncu ateş edince tekrar içeri kaçtı. Kaçarken kalçasından vuruldu. Sonra birkaç el daha ateş ettiler. Tam kaçacakları esnada ayakkabının oradaki esnaf fırlayıp soyguncuları itti. Bu esnada soyguncular motosikletten düştü. Sonra tekrar ateş etmeye başladılar. Kuyumcu dışarı çıkar çıkmaz yere düştü. Orada çok kan kaybetti. Durumunun şu an iyi olduğunu söylediler. Çok kötü bir olaydı" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KUYUMCU SOYGUNU: 2 YARALI, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ KUYUMCU SOYGUNU: 2 YARALI, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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