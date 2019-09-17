Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı

Olay, 18.00 sıralarında Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen 2 saldırgan ellerindeki silahla hareket halindeyken sokakta ateş etmeye başladı. Saldırılarda 5 kişi yaralandı. Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikametine kaçan şüpheliler, Bülbüldere Caddesi'ne yeniden gelerek havaya ateş etti. 2 şüpheli, polisle yaşadıkları kovalamacanın ardından silahlarıyla birlikte yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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