Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı
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Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı

6 dakika önce

GAZİOSMANPAŞA'DA motosikletteki 2 saldırgan, ellerindeki silahla, 4 ayrı sokakta 4 saldırı düzenledi.

Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA'DA motosikletteki 2 saldırgan, ellerindeki silahla, 4 ayrı sokakta 4 saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişiyi yaralayan 2 kişi, polisle yaşadıkları kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, 18.00 sıralarında Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen 2 saldırgan ellerindeki silahla hareket halindeyken sokakta ateş etmeye başladı. Saldırılarda 5 kişi yaralandı. Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikametine kaçan şüpheliler, Bülbüldere Caddesi'ne yeniden gelerek havaya ateş etti. 2 şüpheli, polisle yaşadıkları kovalamacanın ardından silahlarıyla birlikte yakalandı.

- İstanbul

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:22 Kaynak: DHA
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