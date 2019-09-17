Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı - (ek görüntü)

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Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü

Kral Selman'dan Aramco'ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama

YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı