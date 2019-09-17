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Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

58 dakika önce

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan Gaziosmanpaşa'da dehşet saçtı.

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı, System.String[]

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan Gaziosmanpaşa'da dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı.

Olay, Gaziosmanpaşa Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 saldırgan yeşil renkli bir motosikletle girdikleri sokaklarda vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırılarda 4 kişi yaralandı.

Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikamtine kaçan şahıslar Bülbüldere Caddesi'ne yeniden gelerek havaya ateş etti. Polis ekipleri saldırganları uzun bir kovalamacanın ardından Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

(İHA)

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
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