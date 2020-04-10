GAZİOSMANPAŞA'DA MUHTARIN 5 AYLIK MAAŞIYLA BAŞLATTIĞI GIDA YARDIMI DESTEK GÖRDÜ - Son Dakika

Muhtar Polat ve beraberindeki azaları hazırlanan yardım kolilerini daha önce belirlenen ailelerin evlerine giderek tek tek dağıtırken, kolileri alan ihtiyaç sahipleri teşekkür ettiler.

Kazım Karabekir Mahallesi'nin 22 yaşınndaki muhtarı Muharrem Polat, yardımlarla ilgili şunları söyledi:

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