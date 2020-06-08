GAZİOSMANPAŞA'DA OKUL YANINDAKİ ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA OKUL YANINDAKİ ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
Gaziosmanpaşa'da bir okul önünde çöp konteynırlarının yanına bırakılan çanta, paniğe sebep oldu.
Gaziosmanpaşa'da bir okul önünde çöp konteynırlarının yanına bırakılan çanta, paniğe sebep oldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, paketi kontrollü şekilde patlattı. Yapılan incelemelerin ardından çantanın boş olduğu öğrenildi. Kazım Karabekir Mahallesi 827. Cadde'de saat 19.00 sıralarında Dede Korkut İlkokulu'nun önünde bulunan çöp konteynırlarının yanındaki çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bomba imha uzmanından yardım istedi. Ekipler, caddeyi emniyet şeridiyle kapatarak önlemler aldı. Caddeye zırhlı araç da sevk edildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı kontrollü şekilde patlattı. Yapılan incelemelerin ardından çantanın boş olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:21 Kaynak: DHA
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