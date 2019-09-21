Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın
1 saat önce
GAZİOSMANPAŞA'da 14 katlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:45 Kaynak: DHA
GAZİOSMANPAŞA'da 14 katlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ali Bey
Galip Caddesi'nde bulunan otel inşaatının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis
ve zabıta ekipleride müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Detaylar
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