Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın
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Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın

1 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da 14 katlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da 14 katlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ali Bey Galip Caddesi'nde bulunan otel inşaatının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ve zabıta ekipleride müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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Ali Bey, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:45 Kaynak: DHA
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