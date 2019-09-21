Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın
1 saat önce
Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangınİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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