Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın
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Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın

1 saat önce

Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangınİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir otel inşaatının çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da otel inşaatında yangın

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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