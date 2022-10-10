Gaziosmanpaşa'da otomobil yol ortasında alev alev yandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da otomobil yol ortasında alev alev yandı

10.10.2022 23:44

Gaziosmanpaşa'da otomobil yol ortasında alev alev yandı Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç motor kısmından bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Gaziosmanpaşa'da otomobil yol ortasında alev alev yandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç motor kısmından bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yolun ortasında yanan araç nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, mahallede panik yaşandı.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Motor bölümünden dumanların çıktığını gören sürücü, aracı yolun ortasında durdurarak yardım istedi. İlk olarak yanan araca trafikte bulunan sürücülerin yangın tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da otomobil yol ortasında alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da otomobil yol ortasında alev alev yandı - Son Dakika
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