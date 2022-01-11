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Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika

Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI

11.01.2022 22:28

Edinilen son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da, sokakta önü kesilerek otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Tuğçe D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GAZİOSMANPAŞA'da, sokakta önü kesilerek otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Tuğçe D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan Yücel V. gözaltına alındı.

Olay, Şemsipaşa Mahallesi'nde saat 16.30'da meydana geldi. İddialara göre, Yücel V. kullandığı 34 DBB 602 plakalı otomobiliyle sokakta eski sevgilisi olduğu iddia edilen Tuğçe D.'nin kullandığı 34 HC 7279 plakalı otomobilin önünü kesti. Aracından inen Yücel V. direksiyondaki Tuğçe D.'ye silahla ateş ederek yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Ekipler, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini de inceledi.

Ardından Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, kaçan şüpheli Yücel V.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

'HANIMEFENDİ YARDIM EDİN DİYE BAĞIRIYORDU'

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir kişi Balkondaydım, silah sesleri duyunca aşağı indim. Hanımefendinin önünü kesip, birkaç el silahla ateş etmiş. Saat 16.30 gibi oldu. Biz yol kavgası zannettik, silah seslerini duyunca. Yaralı olan hanımefendi, onu vuran kişinin ismini söyledi. Muhtemelen farklı bir olay. Polis ekipleri geldi. Vuran kişi arabayla gelerek önünü kesiyor, aşağı inerek, ateş ediyor. Adam kaçmış, hanımefendi 'yardım edin' diye bağırıyordu. Biz de polis ve ambulans çağırdık dedi.

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar vatandaşların çektikleri cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların otomobildeki yaralı kadın sürücüye yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Polisin sokaktaki çalışmaları da yer alıyor.

Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI
Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI
Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI

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Münir Karaloğlu, Gaziosmanpaşa, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika
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