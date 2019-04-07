Gaziosmanpaşa'da Oy Sayım İşlemleri Devam Ediyor
1 saat önce
İstanbul'da yerel seçimlere yapılan itirazlar sonucu bazı ilçelerde oy sayım işlemleri devam ediyor.
İstanbul
'da yerel seçimlere yapılan itirazlar sonucu bazı ilçelerde oy sayım işlemleri devam ediyor. Gaziosmanpaşa
'da da verilen karar üzerine oy sayımları sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti
ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine birçok ilçede oyların yeninden sayılmasına karar verilmişti. İstanbul genelinde geçersiz oyların sayımları devam ederken, Gaziosmanpaşa ilçesinde de alınan karar üzerine oy sayım işlemleri sürüyor. Küçükköy
Mesleki ve Anadolu Lisesi
Spor Salonu'nda yapılan sayım işlemleri partililer eşliğinde devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:10 Kaynak: İHA
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