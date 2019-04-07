Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Oy Sayım İşlemleri Devam Ediyor

Gaziosmanpaşa'da Oy Sayım İşlemleri Devam Ediyor

1 saat önce

İstanbul'da yerel seçimlere yapılan itirazlar sonucu bazı ilçelerde oy sayım işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da yerel seçimlere yapılan itirazlar sonucu bazı ilçelerde oy sayım işlemleri devam ediyor. Gaziosmanpaşa'da da verilen karar üzerine oy sayımları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine birçok ilçede oyların yeninden sayılmasına karar verilmişti. İstanbul genelinde geçersiz oyların sayımları devam ederken, Gaziosmanpaşa ilçesinde de alınan karar üzerine oy sayım işlemleri sürüyor. Küçükköy Mesleki ve Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan sayım işlemleri partililer eşliğinde devam ediyor.

(Serdar Ünal - Davut Has/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:16 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'daki Son Oy Durumunu Paylaştı Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:35:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Oy Sayım İşlemleri Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]