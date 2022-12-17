Hürriyet Mahallesi'nde geçen salı günü 18.00 sıralarında yaşanan olayda; yüzünde maske olan kapüşonlu bir kişi kuyumcu dükkanına girip çantayı altın tezgahının üstüne bıraktı. Cebinden silah çıkartan kişiyi gören çalışanlar, silahı elinden almaya çalıştı. Panik yapan soyguncu hızla kaçtı.
Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. 65 farklı kamera incelemeleri sonucu, şüphelinin minibüse bindiği, o sırada maskesini çıkarttığı görüldü. Yeri tespit edilen M.A., geçen perşembe günü Esenler'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
M.A.'nın soygun girişimi sırasında kullandığı silahın oyuncak silah olduğu, olay sonrası çöpe attığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan şahıs, ilk hamlede korkup dükkanı terk etti - Son Dakika