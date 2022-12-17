Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. 65 farklı kamera incelemeleri sonucu, şüphelinin minibüse bindiği, o sırada maskesini çıkarttığı görüldü. Yeri tespit edilen M.A., geçen perşembe günü Esenler 'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Hürriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan şahıs, ilk hamlede korkup dükkanı terk etti - Son Dakika

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