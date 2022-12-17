Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan şahıs, ilk hamlede korkup dükkanı terk etti - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan şahıs, ilk hamlede korkup dükkanı terk etti

17.12.2022 12:35

Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla soygun girişimi yapan bir kişi, kuyumcunun silahı elinden almaya çalışması sonucu hızla dükkanı terk etti. 65 farklı kamera incelemesi sonrası şüpheli Esenler'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde geçen salı günü 18.00 sıralarında yaşanan olayda; yüzünde maske olan kapüşonlu bir kişi kuyumcu dükkanına girip çantayı altın tezgahının üstüne bıraktı. Cebinden silah çıkartan kişiyi gören çalışanlar, silahı elinden almaya çalıştı. Panik yapan soyguncu hızla kaçtı.

EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi. 65 farklı kamera incelemeleri sonucu, şüphelinin minibüse bindiği, o sırada maskesini çıkarttığı görüldü. Yeri tespit edilen M.A., geçen perşembe günü Esenler'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı, daha ilk hamlede korkup kaçtı

OYUNCAK SİLAHI OLAY SONRASI ÇÖPE ATMIŞ

M.A.'nın soygun girişimi sırasında kullandığı silahın oyuncak silah olduğu, olay sonrası çöpe attığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı, daha ilk hamlede korkup kaçtı
Kaynak: DHA
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Hürriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan şahıs, ilk hamlede korkup dükkanı terk etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan şahıs, ilk hamlede korkup dükkanı terk etti - Son Dakika
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