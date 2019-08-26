Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde...
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Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde...

51 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. Yangında itfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için uzun süre müdahale edemedi. Çevreyi kaplayan dumanlardan dolayı hastanede bulunan 57 hasta tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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