Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde...
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Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. Yangında itfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için uzun süre müdahale edemedi. Çevreyi kaplayan dumanlardan dolayı hastanede bulunan 57 hasta tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
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