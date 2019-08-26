Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. Yangında itfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için uzun süre müdahale edemedi. Çevreyi kaplayan dumanlardan dolayı hastanede bulunan 57 hasta tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.