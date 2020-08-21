Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü
Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü.
Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında birinin kalıp kalmadığını araştırıyor.
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21.08.2020 18:41:36. #1.12#
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