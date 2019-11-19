Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da park halindeki araca EYP atıldı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da park halindeki araca EYP atıldı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da park halindeki araca EYP atıldı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sokakta park halindeki aracın altına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Gaziosmanpaşa'da park halindeki araca EYP atıldı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sokakta park halindeki aracın altına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.


Olay saat 01.30 sularında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 610 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki 34 BOZ 527 plakalı minibüsün altına EYP atıldı. EYP'nin patlaması sonucu sokakta büyük bir gürültü oluşurken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Patlama nedeniyle minibüste ufak çaplı bir yangın çıktı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.


Ekipleri aracın hacizli olduğunu belirledi


Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın tüpleriyle yangını söndürdü. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağa emniyet şeridi çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Ekipler daha sonra minibüs çevresinde bir süre delil çalışması yaptı. Ardından minibüsün trafik kaydına bakan ekipleri, aracın hacizli olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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