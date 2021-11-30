İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ KAMYON KAYARAK EVİN PENCERESİNE ÇARPTI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da, yokuşta park halindeki kamyon, kayarak bir binanın zemin katındaki dairesine çarptı. Dairenin penceresindeki korkuluk ve camlar kırılırken kamyonun içindeki iki kadın kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 7801 Sokak'ta meydana geldi. Kargocu Abdullah Çavuş, kargo teslimi için sokağa gelerek kamyonunu park etti. Sürücü Abdullah Çavuş'un annesi ve halasının içinde bulunduğu park halindeki 34 EF 7006 plakalı kamyon, mıcır dökülmüş yolda kayarak sokak üzerindeki binanın zemin katta bulunan dairesinin penceresine çarptı. Kamyonun çarpmasıyla, penceredeki korkuluklar ile camlar kırıldı. Kamyonda bulunan iki kadın ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan kamyon, çekici yardımı ile kaldırıldı.

ALLAH'TAN ANNEME VE HALAMA ZARAR GELMEDİ

Kamyonun şoförü Abdullah Çavuş, Ben, kargo teslimatçısıyım. Arabamın vitesine takıp el frenini çektim. İçinde annem ile halam da vardı. Ben binaya teslimata çıktığımda, araba kendiliğinden kayarak adamın evine çarpıyor. Allah'tan anneme ve halama zarar gelmedi. Evdeki insanlara bir zarar gelmedi, bu yüzden mutluyum. Ancak belediyenin yaptığı işin cezasını hem o vatandaş hem de ben ve ailem çekiyor. Neden bu yolu tamamlamıyorsunuz Burada bir çocuk da olabilirdi dedi.