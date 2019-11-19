Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da park halindeki minibüse el yapımı patlayıcı atıldı
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Gaziosmanpaşa'da park halindeki minibüse el yapımı patlayıcı atıldı

6 saat önce

* Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki bir minibüsün altına el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

* Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki bir minibüsün altına el yapımı patlayıcı (EYP) attı. El yapımı patlayıcı madde büyük bir gürültüyle patlarken minibüste çıkan yangını polis söndürdü.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa'da park halinde bulunan bir minibüsün altına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce EYP atıldı. EYP'nin patlaması sonucunda minibüste küçük çaplı yangın çıktı. Olay, Karayolları Mahallesi 610 Sokak üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 BOZ 527 plakalı minibüsün altına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce EYP atıldı. EYP, büyük bir gürültüyle patlarken olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı. Patlama sebebiyle minibüste yangın çıktı. Gürültü üzerine uyanan vatandaşlar durumu polis bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, minibüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Sokak güvenlik şeridi içine alındı. Olay yeri inceleme polisleri, bir süre minibüs ve çevresinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da park halindeki minibüse el yapımı patlayıcı atıldı

Gaziosmanpaşa, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:04 Kaynak: DHA
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