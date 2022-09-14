Gaziosmanpaşa'da park halindeki panelvandan cep telefonu çaldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da park halindeki panelvandan cep telefonu çaldı

14.09.2022 09:47
Gaziosmanpaşa'da park halindeki panelvandan cep telefonu çaldı

GAZİOSMANPAŞA'da bir hırsız, panelvanın minibüsün kapılarını kilitlemeyen sürücünün, koltuk üzerinde bıraktığı cep telefonunu çaldı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir hırsız, panelvanın minibüsün kapılarını kilitlemeyen sürücünün, koltuk üzerinde bıraktığı cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında, panaelvanı park edip kapıları kilitlemeden iş yerine giren sürücünün, koltuk üzerine bıraktığı cep telefonu çalındı. Hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin önce aracın yanına yaklaştığı, şoför koltuğundaki cep telefonunu farkedince, bir süre dikkat çekmemek için oyalandığı, daha sonra aracın kapısını açarak koltuk üzerindeki cep telefonunu alıp, uzaklaştığı görülüyor.


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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da park halindeki panelvandan cep telefonu çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da park halindeki panelvandan cep telefonu çaldı - Son Dakika
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