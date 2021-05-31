Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosikletlilerin arkasına takılan patenli gençler yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anların yaşandığı o yolculuk anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 motosikletlinin arkasına takılan 5 patenci genç trafikte ilerledi. Motosikletlerin arka kısmında bulunan demirlere tutunarak ilerleyen 5 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücülerinin arkasına takılan 5 kişinin yaptığı yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirdi.