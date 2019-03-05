Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Patlama (1)

Gaziosmanpaşa'da Patlama (1)

1 saat önce

Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da Patlama (1), System.String[]


Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 kişi yaralanırken patlamanın içeriğiyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:27 Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel
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