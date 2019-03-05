Gaziosmanpaşa'da Patlama (1)
1 saat önce
Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi.
Gaziosmanpaşa
'da bir binada patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 kişi yaralanırken patlamanın içeriğiyle ilgili henüz bilgi verilmedi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:27 Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da Patlama
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