Gaziosmanpaşa'da Patlama (1)

GAZİOSMANPAŞA'da bir binada patlama meydana geldi.

GAZİOSMANPAŞA'da bir binada patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 kişi yaralanırken patlamanın içeriğiyle ilgili henüz bilgi verilmedi.



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Gaziosmanpaşa'da Patlama

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