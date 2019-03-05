Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Patlama  (2)

Gaziosmanpaşa'da Patlama  (2)

47 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da Patlama  (2), System.String[]


Gaziosmanpaşa'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcıları sabah topladıklarını oturdukları binanın önüne getirdi. Kağıt toplayıcıları, buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan kağıt toplayıcısı kadın ile kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:48 Kaynak: DHA

Anne, Gaziosmanpaşa, Güncel
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