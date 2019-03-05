Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Patlama: 2 Yaralı

Gaziosmanpaşa'da Patlama: 2 Yaralı

21 dakika önce

- Olay yerinden detay görüntü İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

- Olay yerinden detay görüntü İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Anne, Gaziosmanpaşa, Güncel
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