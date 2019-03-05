Gaziosmanpaşa'da Patlama: 2 Yaralı
21 dakika önce
- Olay yerinden detay görüntü İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.
- Olay yerinden detay görüntü İSTANBUL - Gaziosmanpaşa
'da bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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Gaziosmanpaşa'da Patlama
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