Gaziosmanpaşa'da Patlama (4) Aktüel Görüntü
1 saat önce
- GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.
- GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı. Gaziosmanpaşa
'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak
Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcıları sabah topladıklarını oturdukları binanın önüne getirdi. Kağıt toplayıcıları, buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan kağıt toplayıcısı kadın ile kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:39 Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da Patlama
Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor
Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı