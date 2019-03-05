Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Patlama  (4) Aktüel Görüntü

Gaziosmanpaşa'da Patlama  (4) Aktüel Görüntü

1 saat önce

- GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da Patlama  (4) Aktüel Görüntü, System.String[]
- GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın önündeki patlama kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcıları sabah topladıklarını oturdukları binanın önüne getirdi. Kağıt toplayıcıları, buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan kağıt toplayıcısı kadın ile kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

Sabah, Anne, Gaziosmanpaşa, Güncel
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