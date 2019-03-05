Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Patlama

Gaziosmanpaşa'da Patlama

28 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da, bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da Patlama, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da, bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, kağıt toplayıcısı anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta bir apartmanın önünde patlama meydana geldi. Patlamada, kağıt toplayıcısı Selma Altan (57) ile kızı Pınar Altan (27) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk incelemede, kağıt toplayıcısı Selma Altan ile kızı Pınar Altan'ın topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada, salça kutusunda patlama meydana geldiği belirlendi.

Bomba uzmanlarının olay yerinde incelemesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:05 Kaynak: AA

Selma, Anne, Gaziosmanpaşa, Güncel
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