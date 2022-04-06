Gaziosmanpaşa'da patlama meydana gelen fabrika, mühürlendi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde patlama meydana gelen fabrikada, kimyasal sızıntıyı kontrol altına alan belediye ekipleri, iş yerini mühürledi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında kimyasal maddelerin depolandığı bir fabrikanın çamaşır suyu kazanı patlamıştı. Patlama sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, çıkan yangını kontrol altına almıştı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken koku ihbarı üzerine AFAD ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan incelemede fabrikanın, ruhsata uygun faaliyetlerde bulunmadığı tespit edildi ve iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Belediyenin çevre mühendisleri de sızıntı dolayısıyla olay yerinde inceleme yaptı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi, patlamanın yaşandığı cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Aslan Öztürk, "Burada ruhsat hilafı tespit edildi. Ruhsatında depolama faaliyetinde bulunabilir ibaresi var. Halkın canını, malını, huzurunu tehdit edecek bir faaliyette bulunması durumunda ruhsatının iptal edileceği, özellikle ruhsatın altında da not olarak düşülmüş. Şu anda da sıkıntılı, tehlikeli bir sızma oldu. Ufak çaplı da bir infiale sebep oldu. Biz de idare olarak burayı mühürleyeceğiz, faaliyetten men edeceğiz, gerekli takibini de yapacağız" dedi. - İSTANBUL