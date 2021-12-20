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Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık; paraları alıp boş cüzdanı bıraktılar - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık; paraları alıp boş cüzdanı bıraktılar

20.12.2021 10:01
Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık; paraları alıp boş cüzdanı bıraktılar

GAZİOSMANPAŞA'da, alışveriş yapmak için mağazaya giren kadının cüzdanı, 3 hırsızlık şüphelisi tarafından çalındı.

GAZİOSMANPAŞA'da, alışveriş yapmak için mağazaya giren kadının cüzdanı, 3 hırsızlık şüphelisi tarafından çalındı. Rahat tavırlarıyla çaldıkları cüzdanın içindeki paraları alan şüpheliler, boş cüzdanı ise mağazadaki sepetlerin içine bıraktı. 'Bu kadarı da pes' dedirten hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 18 Aralık Cumartesi günü, saat 14.00 sıralarında Küçükköy'de bir mağazada yaşandı. İddiaya göre, bankamatikten para çektikten sonra kalabalık bir mağazaya giren Çiğdem Çoban, ürünlere bakmaya başladı. Daha sonra mağazadan çıkarak halk pazarına giren kadın, telefonunu almak için çantasını kontrol ettiğinde, cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. Çoban, hızla mağazaya dönerek, yetkili kişiye cüzdanının çalındığını söyledi. Durumdan haberdar olan mağaza müşterileri de cüzdanı aramaya başladı. Cüzdanı, mağazadaki ürün sepetlerinin içinde bulundu. Hızla cüzdanını alarak kontrol eden Çoban, bankamatikten çektiği 620 lira nakit parasının çalındığını gördü. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KREDİ KARTIM VE KİMLİĞİMİ BIRAKIP BÜTÜN PARAYI ALMIŞLAR" Yaşananları anlatan Çiğdem Çoban, " ATM'den para çektikten sonra bir şeyler bakmak için mağazaya girdim. Hiçbir şey almadan çıktım. Cumartesi günleri kurulan bir pazar var, oraya girdim. Telefonuma bakmak istedim. Elimi çantama götürdüğümde, cüzdanımın olmadığını fark ettim. Yakındaki mağazaya döndüm ve soyulduğumu söyledim. Kamera görüntülerine baktık. 3 kadın görülüyor. Cüzdanımı çalan yanımdaydı. Daha sonra 2 kadın daha çıkıyor. İş birliği halinde oldukları görülüyor. Profesyonel bir şekilde çantamdan cüzdanı çıkarıyor. 620 liram vardı, hepsini almışlar. Kredi kartım ve kimliğimi almamışlar ama bütün parayı almışlar. Daha sonra da cüzdanı sepetin içine bırakmışlar. Kamera görüntülerine bakmadan önce de sepetin içinde cüzdanımı bulduk. Giden gitti ama birinin buna dur demesi gerekiyor. Çevredeki mağazalar, özellikle cumartesi günleri, pazar kurulduğunda çok sayıda hırsızlık olduğunu söylediler. Bunlar bir çete. Bu çetenin yakalanmasını istiyorum. Bir başkasının daha canı yanmasın" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA Mağazada yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ürünleri inceleyen Çoban'ın arkasından yaklaşan bir başka kadın, kalabalığı fırsat bilerek elini Çoban'ın çantasına götürüyor. Daha sonra cüzdanı alan kadın, birkaç adım atarak cüzdanı açıyor. Hırsızlık şüphelisi kadın, cüzdanı açtığı sırada beraberindeki bir arkadaşı da elindeki tişörtü kaldırarak çevredekilerin görmesini engelliyor. Bu sırada aynı tezgahın diğer tarafında bulunan başka bir kadının da hırsızlık şüphelisi iki kadınla birlikte olduğu anlaşılıyor. Sakin tavırlar ile cüzdandaki paraları alan şüpheliler, boş cüzdan ile tişörtü sepete bırakarak olay yerinden uzaklaşıyor.


- İstanbul
Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık; paraları alıp boş cüzdanı bıraktılar
Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık; paraları alıp boş cüzdanı bıraktılar
Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık; paraları alıp boş cüzdanı bıraktılar
Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık; paraları alıp boş cüzdanı bıraktılar

alışveriş, Cumartesi, Hırsızlık, Küçükköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık; paraları alıp boş cüzdanı bıraktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık; paraları alıp boş cüzdanı bıraktılar - Son Dakika
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