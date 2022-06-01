Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

01.06.2022 16:46
Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün 6 yaşındaki U.D.E, kafesten çıkarılan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin saldırısında yaralanan ve akrabaları tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çocuğu yaralayan köpeğin sahibi Y.G'yi gözaltına alırken, muhafaza altına alınan köpek de İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edildi.

Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılan ve 14 bin 982 lira para cezası uygulanan Y.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika


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