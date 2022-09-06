İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulamaya katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulamaya katıldı

06.09.2022 23:40
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulamaya katıldı

Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin Sarıgöl Mahallesi'nde gerçekleştirdiği güven ve huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin Sarıgöl Mahallesi'nde gerçekleştirdiği güven ve huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinden gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Uygulama noktalarından birisi de Sarıgöl Mahallesi oldu. Uygulama kapsamında mahalle genelinde şüpheli araçlar ve şahıslar tek tek durdurularak önce üst araması yapılıp daha sonrasında ise GBT (genel bilgi taraması) yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da denetimlere katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sarıgöl Mahallesi'nde kurulan uygulama noktalarını yerinde inceledi. Sokak sokak gezerek mahalleliyle selamlaşan Aktaş vatandaşların sorunlarını ve şikayetlerini dinledi. Aktaş, denetim noktalarında bulunan narkotik köpeklerine ilgi gösterdi ve icraatlarıyla ilgili bilgi aldı. Aktaş'ın yanına gelen bir vatandaş mahallede uyuşturucu alınıp satıldığını söyledi. Zafer Aktaş ise ihbarda bulunan vatandaşı yanında bulunan narkotik şube müdürüne yönlendirdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Gaziosmanpaşa'da narkotik uygulamasını denetledi İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Zafer Aktaş, İstanbul, Sarıgöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulamaya katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
21:12 Bakan Nureddin Nebati'den KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi müjdesi
20:48 Rahatsızlanınca arabasıyla hastaneye giden adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 23:48:43. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulamaya katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement