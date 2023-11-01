Gaziosmanpaşa'da Polis ve Bekçiye Saldıran Şüpheli Yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, pompalı tüfekle ateş açtığı 3 polis memuru ve 1 bekçiyi yaralayan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GİTTİLER

3 POLİSİ VE 1 BEKÇİYİ YARALADI

SABIKA DOSYASI KABARIK

Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde Adem D'nin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını gören çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle bekleyen şüpheliye teslim olması için uyarıda bulundu.Uyarılara rağmen kaçtığı evinin penceresinden polislere tüfekle ateş açan Adem D, 3 polis memuru ile 1 bekçiyi çeşitli yerlerinden hafif yaraladı. Tüfeğini sokağa atarak yan binaya kaçan şüphelinin yakalanması için olay yerine özel harekat polisleri gönderildi.Adem D, kaçtığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekiplerin sokakta ve evde yaptıkları incelemede 2 pompalı tüfek, 2 şarjör ile 22 kartuş ele geçirildi. Şüpheli Adem D'nin çok sayıda suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.Bu kişinin polisteki işlemleri sürüyor.