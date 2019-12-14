Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı. - Son Dakika

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Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı.
6 saat önce
Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler şahsı yakalamak için operasyon düzenliyor. - İSTANBUL
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