Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı. - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı.

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı.

Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı., System.String[]

Gaziosmanpaşa'da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler şahsı yakalamak için operasyon düzenliyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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