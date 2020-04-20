GAZİOSMANPAŞA'DA PTT VE BANKA ÖNLERİNDE 'SOSYAL MESAFE' KURALINA UYMAYANLAR OLDU - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da sosyal yardım ödemelerini almak ve bankaların ertelemeli kredi imkanından yararlanmak için PTT ve banka önünde bekleyenlerden bazı vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına uymadı.

Koronavirüs salgının ardından yapılan sosyal yardım ödemelerini almak ve bankaların ertelemeli kredi imkanlarından yararlanmak isteyenler PTT ve bankalara akın etti. Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde PTT ve banka önlerinde toplanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıraya girerek bekleyenlerden bazılarının 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı görüldü.

Görüntü dökümü:

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-PTT önünde bekleyenler

Banka önünde bekleyenler

-Genel ve detaylar

- İstanbul