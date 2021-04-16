Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanına saldıran şüpheli tavan arasında yakalandı - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Süleyman Gül'e saldıran Taşkın T., polis ekipleri tarafından evinin tavan arasında saklanırken yakalandı.

Olay, 23 Şubat günü Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir tıp merkezinde yaşandı. alkollü şekilde tıp merkezine gelen 2 kişi hemşire Süleyman Gül'ü darp etti. Yaşananların ardından 2 şüpheli kaçarken, mağdur hemşire durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından şüphelilerin birinin Murat B., diğerinin ise Taşkın T. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Murat B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.