Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu arada, olaya karışan T.T. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanı S.G'yi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Gaziosmanpaşa bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanı S.G'yi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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