Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığına ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte altın dolandırıcılığı suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Ocak'ta Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı.

Şüphelilerden N.K., bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişiyi sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği belirlenen B.E. de aynı gün yakalanırken, yapılan üst aramasında 6 sahte altın ile dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 lira ele geçirildi.

Yapılan çalışmada, aynı yöntemle iki kuyumcuyu mağdur ettiği belirlenen şüpheliler, "dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi.