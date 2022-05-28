GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE DOLARLA DOLANDIRICILIK - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE DOLARLA DOLANDIRICILIK

28.05.2022 11:56

GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE DOLARLA DOLANDIRICILIKUğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da yabancı uyruklu iki kişi girdikleri ayakkabı mağazasından sahte dolarla alışveriş yaptı.

GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE DOLARLA DOLANDIRICILIK

Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da yabancı uyruklu iki kişi girdikleri ayakkabı mağazasından sahte dolarla alışveriş yaptı. Aldıkları 400 TL değerindeki iki ayakkabı için sahte 100 dolar veren şüpheliler, 1185 TL para üstü alarak mağazadan ayrıldı. Satış görevlisi Ümit Bozdemir, 100 doların sahte olup olmadığını kontrol ederken, para yırtıldı. Sahte dövizle dolandırıldığını fark eden Bozdemir, emniyete başvurarak şikayetçi oldu.

Son dönemde sık karşılaşılan sahte dolar dolandırıcılığı olayı, 24 Mayıs salı günü, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir ayakkabı mağazasında yaşandı. Mağazaya gelen yabancı uyruklu iki kişi, dolarla ayakkabı satın alarak döviz bozdurmak istediklerini söyledi. Satış görevlisi Ümit Bozdemir de yardımcı olmak için 400 TL değerinde iki ayakkabı sattı. Bozdemir'e 100 dolar veren şüpheliler, 1185 lira para üstü alıp, mağazadan ayrıldı. Şüpheliler gittikten sonra aldığı 100 doları inceleyen satış görevlisi, paranın yırtılınca sahte olduğunu anladı. Bozdemir, güvenlik kamerası görüntüleri ve sahte parayla emniyete başvurdu. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"PARAYI ELİMLE KURCALADIM AMA SAHTE OLDUĞUNU FARK EDEMEDİM"

Sahte dolarla dolandırılan Ümit Bozdemir, "Döviz bürosu kapalı olduğu için döviz bozduramadıklarını, 2 çift ayakkabı alacaklarını söylediler. Ben de yardımcı olmak istedim. Parayı ilk incelediğimde sahte olduğunu fark edemedim. Daha sonra biraz daha inceleyince paranın yan kısmı yırtıldı. Çok hızlı gelişti. Polisi aradım, güvenlik kamerası görüntülerini verdim" dedi.

Polis şüphelilerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde ayakkabı mağazasına giren iki şüphelinin sahte doları satış görevlisine verdiği görülüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE DOLARLA DOLANDIRICILIK
GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE DOLARLA DOLANDIRICILIK
GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE DOLARLA DOLANDIRICILIK
GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE DOLARLA DOLANDIRICILIK
GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE DOLARLA DOLANDIRICILIK

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Kaynak: DHA

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