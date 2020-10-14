Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonunda 1 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonunda 1 kişi adliyeye sevk edildi
14.10.2020 12:43
GAZİOSMANPAŞA'da sahte içkiden ölen Halit Yüce ve 3 kişinin de zehirlenmesinin ardından bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
GAZİOSMANPAŞA'da sahte içkiden ölen Halit Yüce ve 3 kişinin de zehirlenmesinin ardından bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden ölen Halit Yüce ve 3 kişinin de zehirlenmesinin ardından Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet ekiplerince yakalanan Adnan P. 11 Ekim tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
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