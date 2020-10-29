GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 8 YARALI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 8 YARALI

29.10.2020 07:33
GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 8 YARALI, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis midibüsü devrildi.

Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis midibüsü devrildi. Kazada araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 06.30 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 34 LDZ 118 plakalı Bişar Seviptekin yönetimindeki servis midibüsü henüz bilinmeyen sebepten sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulanslara koyarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Devrilen midibüsün vinçle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"KALDIRIMA ÇARPSAK DAHA KÖTÜ OLACAKTI"

Midibüste bulunan yolcu, "Yolun kaygan olmasından dolayı servis kontrolden çıktı. Şoför toparlamaya çalıştı ama toparlayamadı. Kaldırıma çarpsak daha kötü olacaktı. Midibüsü devirmek zorunda kaldı. Ufak tefek yaralı arkadaşlarımız vardı. Yaralıların durumları iyi şu anda. 4 arkadaşımız hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: ---------------Devrilen midibüsten görüntü-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü-Midibüste bulunan yolculardan görüntü-Yolcu röp.-Genel ve detaylar


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 8 YARALI - Son Dakika

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