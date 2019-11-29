Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alev alev yanan araç çevrede paniğe neden oldu. Aracından inen sürücü, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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