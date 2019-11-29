Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı
6 saat önce
Gaziosmanpaşa'da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa'da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alev alev yanan araç çevrede paniğe neden oldu. Aracından inen sürücü, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi Gaziosmanpaşa'daki cinayetin detayları ortaya çıktı Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu